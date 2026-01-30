Estrasburg

El Tribunal de Drets Humans té pendent de resoldre dos casos d'Andorra

La xifra baixa considerablement respecte als deu de l'any passat

El Tribunal Europeu dels Drets Humans.

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) té pendent de resoldre dos casos d'Andorra. La xifra baixa considerablement respecte a la de l'any passat, quan eren 10, i es manté com el 2023. Així es desprèn de l'informe fet públic aquest matí pel TEDH on recull, entre d'altres, els casos que té pendent amb els estats europeus. En aquest sentit, Andorra és el país que té menys casos pendents, per sota d'Irlanda i Liechtenstein, que estan a l'espera de resoldre quatre casos.

