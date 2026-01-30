Successos
La borrasca Kristin deixa més de 290.000 persones sense llum i talls de tren a Portugal
La borrasca ha deixat sis morts
Els efectes del temporal Kristin, que ja ha deixat sis morts a Portugal, continuen provocant greus afectacions al país. Segons dades del govern lusità, més de 290.000 clients es trobaven aquest divendres al matí sense subministrament elèctric, principalment al districte de Leiria, on s’ha activat l’estat d’emergència i s’han instal·lat una trentena de generadors, amb uns 200 més en camí, segons informen diversos mitjans portuguesos.
El pas del temporal també ha impactat severament el transport ferroviari. Segons Comboios de Portugal (CP), continuen suspeses diverses línies de tren, com les línies del Nord, del Duero, de Beira Baixa i de l’Oest, així com els serveis urbans de Coimbra i els regionals entre Coimbra B i Entroncamento. Tot i que el trànsit ferroviari a la línia de Beira Baixa s’ha reprès parcialment en el tram entre Covilhã i Guarda, la major part de les connexions segueixen interrompudes. La situació ha millorat lleugerament aquest divendres, segons l’Autoritat Nacional d’Emergències i Protecció Civil, que no ha registrat incidències greus durant el matí, però el balanç final de danys encara està per determinar.