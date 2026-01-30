Successos
Detingut un conductor ebri després d’un accident a Santa Coloma amb dues ferides
El sinistre es va produir a la rotonda de Prat Salit, a Andorra la Vella
Un conductor de 26 anys va ser detingut anit després de causar un accident de trànsit a la rotonda de Prat Salit, a l’altura del punt quilomètric 2,950 de la General 1, a Santa Coloma, segons informa la policia. El jove va donar una taxa d’alcoholèmia superior a 0,87 grams per litre en la prova que se li va practicar després del sinistre.
L'accident es va produir a les 21.16 hores i va implicar només el turisme que conduïa el jove ebri, un vehicle amb matrícula d'Andorra. Dues passatgeres de 18 i 22 anys que viatjaven al cotxe van resultar ferides lleus i van ser donades d'alta ahir mateix, segons informen des de l'hospital.