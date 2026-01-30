Estrasburg
Coma defensa el model andorrà de participació juvenil al Consell d'Europa
La delegació del Consell General ha participat aquesta setmana a l'APCE
La presidenta de la delegació andorrana a l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE), Berna Coma, ha defensat el model de participació juvenil d’Andorra durant el debat sobre el reforç de la democràcia amb implicació dels joves. Ha posat en valor iniciatives com els consells d’infants, impulsats pels comuns, i el consell dels joves, promogut pel Consell General, com a exemples d’eines per fomentar la cultura democràtica des de la infància.
També han intervingut la consellera Meritxell Alcobé, que va destacar la importància de l’escola com a espai clau de convivència i valors democràtics, i Susanna Vela, que va exposar per escrit la necessitat de promoure el benestar, la inclusió i la convivència com a pilars de l’educació. Per la seva banda, Cerni Escalé va participar en el grup de treball dedicat a l’anàlisi de la crisi d’habitatge i el poder adquisitiu.