CINEMA
‘Sirat’, amb les andorranes Ateca i Altimir, nominada als premis Bafta
La pel·licula Sirat, que ha estat dirigida per Oliver Laxe, ha estat nominada als premis Bafta del cinema britànic en la categoria de millor pel·lícula de parla no anglesa. El reconeixement situa el film entre les produccions internacionals més destacades de l’any i reforça la seva projecció en el circuit de grans guardons. El film suma múltiples premis i nominacions que ha rebut de festivals com el de Canes o Oscars.
NACIONAL
Laia Ateca i Carla Altimir són nominades als Oscar amb ‘Sirat’
Redacció
La producció va comptar amb una notable participació andorrana. Laia Ateca va exercir com a dissenyadora de producció, un treball que ja va ser reconegut amb el premi al millor disseny de producció a la 38a edició dels Premis del Cinema Europeu. L’equip tècnic va incloure Carla Altimir, com a segona ajudant de direcció, i Olga Ribes, que va treballar com a ajudant de producció. La cerimònia d’entrega se celebrarà el pròxim dia 22 de febrer al Royal Festival Hall de Londres.
NACIONAL
Ateca és premiada als Premis del Cine Europeu per ‘Sirat’
Redacció