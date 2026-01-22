Cinema

La producció competirà per ser escollida Millor Pel·lícula Internacional i Millor So

Sirat, la pel·lícula dirigida per Oliver Laxe, ha estat nominada als premis Òscar en dues categories: Millor Pel·lícula Internacional i Millor So. La producció compta amb participació andorrana destacada, amb Laia Ateca com a dissenyadora de producció i Carla Altimir com a segona ajudant de direcció. També hi ha treballat Olga Ribes com a ajudant de producció. Laia Ateca, va ser guardonada pel millor disseny de producció a la 38a edició dels Premis del Cine Europeu.

És la primera vegada que un equip íntegrament femení —format per Yasmina Praderas, Amanda Villavieja i Laia Casanovas— rep una nominació a Millor So, fet que reforça el caràcter trencador del film.

La pel·lícula suma aquest reconeixement de l’Acadèmia als múltiples premis i nominacions que ha rebut a festivals com Cannes, els Goya, els Gaudí o els Critics Choice

