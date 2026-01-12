LLENGUA OFICIAL
Els influencers Wizproblema, Nerea Sanfe i Laura Zurriaga s'uneixen per la promoció del català
Política Lingüística reunirà a creadors per fomentar l'ús de la llengua a les xarxes i compartir experiències en un esdeveniment el 21 de febrer
La campanya de Política Lingüística d’enguany girarà entorn dels creadors de contingut que utilitzen el català. Amb aquest objectiu, el Govern ha impulsat l’Eixivern, una trobada de creadors digitals i persones interessades en el sector que vol servir per compartir experiències i fomentar l’ús de la llengua a les xarxes. El cost total de l'esdeveniment serà de 32.544,32 euros.
La ministra Mònica Bonell ha explicat que la voluntat és que “els joves vegin que es pot fer contingut en català i tenir molts seguidors”. Els ponents de la trobada en seran un exemple: l’humorista Mohamed Lamine (@Wizproblema), la comunicadora de l’APM Nerea Sanfe (@nereasanfe) i la cuinera Laura Zurriaga (@croquetadexocolata). A més, Bonell ha avançat que estendran la invitació a grans creadors d'Andorra que actualment fan continguts en castellà -com ElRubius- perquè comprovin que el català també és viable a les xarxes.
L’esdeveniment tindrà lloc el 21 de febrer a l’Unsquare i l’entrada serà gratuïta. Les inscripcions ja estan disponibles a govern.ad/eixivern. La jornada es dividirà en dues parts: al matí, l’activitat estarà adreçada a creadors que ja treballen a les xarxes, amb tallers i espais d’intercanvi d’experiències; a la tarda, la trobada serà oberta a tothom qui vulgui assistir-hi.