TRIBUNALS
L’Institut reclama portar a judici la ‘trama’ espanyola que va afectar BPA
L’advocat assegura que la intervenció va ser una operació orquestrada des de la Moncloa
L’Institut de Drets Humans d’Andorra (IDHA) ha sol·licitat formalment a la batlle instructora –en data de 18 de desembre– la transformació de les diligències prèvies sobre el cas BPA en sumari penal, partint de les noves proves i testimonis incorporats a la causa durant els darrers mesos. L’acusació popular considera provat que la intervenció de l’entitat bancària va ser una operació d’Estat impulsada pel govern espanyol de Mariano Rajoy entre els anys 2012 i 2015, mitjançant la coordinació del ministeri de l’Interior, el CNI, el Sepblac i diversos cossos policials.
El gir processal es fonamenta especialment en la declaració judicial de l’excomissari José Manuel Villarejo, que va afirmar que la intervenció de BPA va ser executada per ordre directa de la Moncloa, amb el lideratge del ministre de l’Interior Jorge Fernández Díaz i del secretari d’Estat Francisco Martínez. Villarejo va aportar informació sobre operacions de contravigilància, comunicacions amb el FinCEN i documents classificats emmagatzemats actualment als servidors del Jutjat Central d’Instrucció núm. 6 de l’Audiència Nacional, en el marc de la coneguda causa Tàndem.
L’IDHA vol notificar formalment les acusacions i els delictes investigats
També van declarar els exministres Jordi Cinca i Gilbert Saboya, que segons les al·legacions presentades a la batlle, van reconèixer la pressió política i diplomàtica exercida per les autoritats espanyoles durant el període 2012-2014. En el document se sosté que van confirmar reunions amb Rajoy, Montoro i altres alts càrrecs espanyols, inclosa una trobada posterior a la intervenció de BPA amb el secretari d’Estat d’Economia Íñigo Fernández de Mesa, qui havia estat president del Sepblac i del seu comitè permanent. Saboya va admetre que l’Estat espanyol va mostrar un interès reiterat pel control de l’entitat andorrana.
Entre les proves noves incorporades per l’IDHA destaquen les notes d’intel·ligència signades per Villarejo, diversos correus electrònics amb missatges com “ANDORRA. Cierre ya”, així com la confirmació de l’existència de gravacions de les trobades mantingudes amb el conseller delegat de BPA, Joan Pau Miquel. Segons Villarejo, tots els participants de l’operatiu tenien rols diferenciats i coordinats, fet que encaixaria amb el delicte d’associació il·lícita.
Rogatòries
La petició de l’IDHA també inclou la sol·licitud de múltiples comissions rogatòries internacionals a Espanya i als Estats Units, per accedir a les comunicacions entre el Sepblac, el FinCEN i la Uifand, entitats que haurien intercanviat informació clau per justificar la notice de març de 2015 contra BPA. L’acusació demana que es remetin e-mails, notes d’intel·ligència, gravacions i tota la documentació relacionada amb el cas, inclosa la relativa a les causes judicials internacionals conegudes com Petrov, Emperador o PDVSA.
A més de demanar que s’incoï el sumari, l’advocat Alfons Clavera sol·licita que es notifiqui formalment a totes les parts personades els delictes que s’investigaran i les acusacions que se’ls atribueixen, entre les quals es troben coaccions, amenaces condicionals, xantatge, falsedat documental, associació il·lícita i coaccions a òrgans constitucionals. L’IDHA insisteix que aquestes noves dades haurien de portar a reconsiderar la inadmissió prèvia de la querella i obrir un sumari per aclarir els delictes denunciats.