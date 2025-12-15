Política
Concòrdia proposa fer "llistes unipersonals" per reforçar la importància del Consell General
La formació proposa dividir el vot de la llista parroquial en dos
Concòrdia proposa fer "candidatures unipersonals" per a acabar "amb el manteniment de llistes tancades i bloquejades". Així ho ha expressat el conseller general Pol Bartolomé durant la roda de premsa de presentació de la proposta de modificació de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum. Tal com ha explicat Bartolomé, "proposem dividir el vot de la llista parroquial en dos". D'aquesta manera, "dins del sobre, els ciutadans proposaran dos vots que aniran dirigits als dos candidats preferits per representar-los al Consell General".
Bartolomé ha especificat que "el que esperem amb aquesta reforma és que, eventualment, es reforci el Consell General" en la mesura en què "qui es presenti a les eleccions per les parroquials ho haurà de tenir molt clar". Perquè, "en ser un sistema de llistes obertes, la pèrdua de l'escó no es dirigirà al teu candidat suplent, sinó que anirà a la tercera llista més votada. I aquesta pot ser el teu partit o la d'algú altre", ha assenyalat.
Segons Bartolomé, "els ciutadans tindran a la carta tot el nombre de candidats possibles d'un partit o d'un altre" i "a l'hora d'executar el seu vot ho podran fer en un sentit o en un altre". És a dir, "podran combinar dos representants de dos partits diferents", o "podran votar els dos candidats del mateix" color polític, ha relatat.
Tal com ha indicat Bartolomé, és "una reforma quirúrgica" que "es planteja amb vuit articles molt concrets". Entre ells, es parla de "garantir una participació equitativa entre homes i dones" i la reducció "del nombre de signatures necessàries per validar una candidatura" passant "del 0,5% dels electors totals" al "0,25%".
Preguntat pels candidats independents i aquesta rebaixada de les signatures, el conseller general, Cerni Escalé, ha explicat que "els independents puguin participar-hi sense necessitat de crear un agrupament local", hauria "d'ajudar també a revitalitzar la democràcia".
D'igual manera, Bartolomé ha explicat que "en l'actualitat els consellers majors de cada parròquia són el número u de cada llista". Això "no figura enlloc, és més aviat una disposició que forma part de l'imaginari col·lectiu i en aquest cas nosaltres ho regulem de manera que el càrrec del conseller major pertoqui a la persona de més edat votada en aquella circumscripció", ha relatat.
Escalé també ha parlat de les nou proposicions entrades a tràmit que "han presentat fins ara" des del seu grup polític i com totes "nou han estat fallides". "No perdrem l'esperança, seguirem presentant proposicions de llei fins a l'últim dia en aquesta cambra", ha especificat. Tanmateix, Escalé ha destacat que "preferiríem" que aquestes "es parlessin en seu parlamentària, que hi hagués aquest debat en altres condicions" i que "se seguís el procés que està previst al reglament del Consell General".
