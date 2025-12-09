Estadística
Andorra disposa de 44.221 habitatges, dels quals 3.174 són apartaments turístics
La Massana i Andorra la Vella són les parròquies que segueixen encapçalant la classificació en aquest aspecte
El nombre d'habitatges registrats al Principat a finals de l'any 2024 era de 47.221, entre els quals s'inclouen 3.174 apartaments turístics, segons les dades publicades avui per estadística. Si es compara amb les xifres de fa dos anys, s'observa com hi ha hagut un augment del 0,9%, això són 406 habitatges més respecte al 2023, quan n'hi havia 43.641, dels quals 3.149, eren turístics. Andorra la Vella encapçala aquest apartat amb 11.477 habitatges i apartaments, seguida d’Encamp i Escaldes-Engordany, mentre que Ordino torna a ser la parròquia amb menys unitats inscrites.
El recull també indica que el 2024, hi va haver 10. 700 edificis, un increment de 54 edificacions més, un 0,5% superior, respecte fa dos anys. El percentatge més gran, un 68,7% correspon a edificis, cases i xalets. A més, el nombre d’unitats domiciliàries ha experimentat un augment molt més destacat i arriba als 90.947 espais registrats, cosa que representa un creixement global del 7,7% en només un any.
La Massana i Andorra la Vella continuen encapçalant el volum d’edificacions del país, amb 2.111 i 1.915 respectivament, mentre que Canillo i Ordino se situen com les parròquies amb menys nombre d’edificis.
Pel que fa als edificis destinats principalment a habitatges —aquells en què el 60% de les unitats són residencials—, presenten una altura mitjana de 5 plantes, amb una moda de 7 plantes, mentre que els més alts arriben a tenir-ne 15. La major part d’edificis, un 51,5% no disposa de plantes subterrànies, tot i que el màxim registrat és de 10 soterranis a La Massana.
Un dels increments més significatius del 2024 és el dels pàrquings i trasters, que creixen més d’un 20% cadascun. En total, s’han registrat 20.220 places d’aparcament i 12.109 trasters, un augment que el departament atribueix a la incorporació de nova informació administrativa facilitada pels comuns i altres organismes.
Finalment, el nombre d’edificacions en procés d’obra també creix de manera notable. El 2024 hi ha 698 unitats en construcció o reforma, 157 més que el 2023, fet que confirma la dinàmica expansiva i d’actualització del parc immobiliari del país.