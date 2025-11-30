Medi Ambient
La temporada de bolets del 2025, una de les millors dels darrers anys
Les pluges abundants de finals d’estiu han afavorit la proliferació d’espècies
La temporada de bolets d’aquest 2025 ha estat especialment generosa a Andorra, situant-se entre les millors dels darrers anys. Les pluges abundants de finals d’estiu han afavorit una notable proliferació d’espècies com els rovellons, ceps i rossinyols, així com una bona presència de fredolics al tram final.
"En principi ha estat bastant bona, un dels millors anys dels últims cinc", afirma el micòleg i investigador de l'Andorra Recerca i Innovació (AR+I), Manel Niell. Tot i que el 2018 va ser de les millors produccions que es recorden darrerament, segons Niell, aquesta tardor han proliferat força rovellons, ceps, rossinyols a l'inici de temporada, i també els fredolics gros a finals de temporada.
Aquesta bona producció ha estat possible gràcies a les bones condicions meteorològiques que es van produir a finals de l'estiu. "El setembre hi va haver una bona producció", relata el micòleg. El mes de setembre va ser bastant plujós, ja que per exemple a l'estació central de FEDA es van enregistrar 113,1 mm, 20 mm de més que el setembre del 2024, quan se'n van recollir 93,1 mm.
A l'agost també es van registrar algunes precipitacions que també van col·laborar a la proliferació d'aquests fongs. El 2025 van caure 113,1 mm, en canvi, el 2024, 112,6 mm. "La temporada va començar bastant bé i com que va continuar humitejant el terreny, hi va haver producció perquè es va poder mantenir la humitat", assenyala Niell.
"A l'octubre va parar de ploure i en alguns llocs podia haver estat millor perquè hi va haver una secada del sòl, això va fer que els fongs es refugiessin en llocs més humits", indica l'especialista. Niell recorda que l'orografia andorrana és molt variada per l'altitud. Aquestes diferències d'altitud, sumat que el Principat és un terreny petit i que hi ha regions més obagues que d'altres, fa que hi hagi una gran "variabilitat de producció de fongs", esmenta. En aquest sentit, comenta que hi ha zones pel qual no es donen les circumstàncies propícies perquè no hi ha prou humitat perquè n'apareguin. A banda d'això, també hi juga un paper clau les temperatures i les ventades. Unes casuístiques que sembla que també van ser prou notables per fer d'aquesta tardor una bona temporada de bolets.