Política
Progressistes-SDP aprova l'estratègia del partit amb cinc ponències
L’assemblea general proposa l’aturada de l’especulació al Clot d’Emprivat
Progressistes-SDP ha celebrat aquest cap de setmana la seva Assemblea General, en què s’han debatut i aprovat per unanimitat les ponències estratègiques que definiran el posicionament del partit en àmbits clau com les institucions, l’economia, la cohesió territorial i el benestar social.
Els assistents també han escoltat els informes d’activitat i econòmics, així com una anàlisi detallada del Pacte d’Estat per a l’Acord d’Associació amb la Unió Europea, a càrrec de Jaume Bartumeu. El president del partit ha insistit que l’acord és jurídicament mixt i que cal evitar una deriva institucional que pugui tensionar les relacions amb França. Ha criticat la posició del Govern andorrà i ha defensat una actitud més responsable i respectuosa amb els estats membres.
Entre les propostes aprovades, destaca el fet de substituir el model basat en subsidis per un que premiï les empreses que garanteixin sous reals dignes, amb un sistema de bonificacions fiscals i suport específic per a petites empreses. Alain Mateu defensa reforçar el Pacte Nacional de Salut i actuar davant l’augment de problemes com l’obesitat, el sedentarisme i la salut mental. Es proposa un panell públic d’indicadors i més polítiques preventives valentes.
Sobre l’especulació urbanística al Clot d’Emprivat, Elisabet Zoppetti ha denunciat la densificació al centre d’Escaldes i reclama una revisió del POUP, límits a l’alçada de noves promocions i un mínim del 33% dels habitatges nous destinats al lloguer assequible. Jaume Bartumeu proposa iniciar un pla d’amortització del deute públic a deu anys, amb control de la despesa, sostenibilitat fiscal i priorització d’inversions estructurals. D'altra banda, Cristina Montolio aposta per un model de promoció comercial "més just i descentralitzat", amb indicadors de rendiment, implicació de totes les institucions i promoció de la llengua i identitat andorrana.