Successos
Ferida una motorista de 17 anys en caure a l’avinguda Meritxell
Dues ambulàncies i dos vehicles de la policia s’han desplaçat fins al punt de l’accident
Una jove motorista de 17 anys ha resultat ferida aquest dimarts al vespre després de perdre el control de la motocicleta a l’altura del número 31 de l’avinguda Meritxell, davant de l’edifici Diamant. La noia circulava en sentit ascendent quan ha caigut, sense que hi hagi hagut cap col·lisió directa amb un altre vehicle. Alguns testimonis presents en el moment del succés, però, indiquen que un altre vehicle li podria haver tallat el pas, fet que hauria provocat la pèrdua de control de la motocicleta.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat dues ambulàncies i dos cotxes de la policia. Els serveis sanitaris han atès la jove i s’ha hagut de tallar temporalment la via per garantir la seguretat i facilitar les maniobres de l’equip d’emergència. La circulació ja ha estat restablerta.