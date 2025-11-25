ESQUÍ ALPÍ
Verdú prepara la cursa de Copper Mountain
Joan Verdú segueix posant-se a punt per a la segona cursa de la Copa del Món de gegant de la temporada, que es disputarà divendres a Copper Mountain, a Colorado (Estats Units). L’esquiador va posar rumb la setmana passada cap a terres nord-americanes per tal d’adaptar-se a les condicions amb el canvi de continent, així com a la diferència horària, per arribar en les millors condicions possibles a la cursa de divendres. L’esquiador, tal com ha mostrat a seves xarxes socials, està fent entrenaments diaris a la pista, a més d’exercisis a nivell físic.