ESQUÍ ALPÍ

Verdú prepara la cursa de Copper Mountain

Joan Verdú al final de la segona mànega de la Copa del Món de Solden.

Joan Verdú al final de la segona mànega de la Copa del Món de Solden.Agence Zoom

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Joan Verdú segueix posant-se a punt per a la segona cursa de la Copa del Món de gegant de la temporada, que es disputarà divendres a Copper Mountain, a Colorado (Estats Units). L’esquiador va posar rumb la setmana passada cap a terres nord-americanes per tal d’adaptar-se a les condicions amb el canvi de continent, així com a la diferència horària, per arribar en les millors condicions possibles a la cursa de divendres. L’esquiador, tal com ha mostrat a seves xarxes socials, està fent entrenaments diaris a la pista, a més d’exercisis a nivell físic.

tracking