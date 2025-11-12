Educació
Renovat el programa Fulbright fins el 2030
Les beques han permès que 21 estudiants andorrans cursessin màsters o doctorats als Estats Units
El consell de ministres ha aprovat la pròrroga del protocol d’entesa del programa Fulbright amb els Estats Units fins al 31 de desembre del 2030, la renovació es farà efectiva un cop completats els tràmits parlamentaris.
Actiu des del curs 2002-2003, el programa ha permès que 21 estudiants andorrans cursessin màsters o doctorats als EUA i ha facilitat l’arribada de cent assistents de conversa nord-americans a les escoles andorranes.
La renovació arriba en un context de commemoració del 25è aniversari del programa Fulbright a Andorra i dels 30 anys de relacions diplomàtiques amb els Estats Units, reforçant els vincles educatius i culturals entre ambdós països.
Nova edició d''El cap de Govern respon' el 2 de desembre
El pròxim dimarts 2 de desembre, a les 21.15 hores, tindrà lloc la tercera edició del programa ‘El cap de Govern respon’, un espai de participació ciutadana en què Xavier Espot respondrà en directe a preguntes formulades per la població. La ciutadania pot enviar les seves preguntes a través del portal www.visc.ad
fins al 24 de novembre, identificant-se i indicant si actua a títol individual o col·lectiu.