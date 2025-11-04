ORDINO
Llum verda al pla urbanístic per unanimitat
El nou text dona resposta al 80% de les al·legacions presentades per la ciutadania
El comú d’Ordino va aprovar ahir per unanimitat, en una sessió extraordinària del consell, la ratificació definitiva del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP), culminant un procés de més de dos anys i mig de treball. El nou text urbanístic rep el vistiplau de la comissió tècnica d’urbanisme (CTU) i dona resposta al 80% de les al·legacions presentades per la ciutadania, amb la voluntat de recollir les sensibilitats dels veïns sense contradir el marc legal vigent.
“Hi ha al·legacions que no s’han pogut acceptar perquè la llei no ho permet”
“Hi ha al·legacions que no s’han pogut acceptar perquè la llei no ho permet, com ara peticions per consolidar zones o terrenys que, segons la normativa, no poden ser considerats consolidats”, va explicar la cònsol major, Maria del Mar Coma. Tot i reconèixer la predisposició del comú per atendre les demandes, va recordar que “legalment era impossible fer-ho” en alguns casos concrets. Preguntada pels mitjans sobre el risc de possibles recursos judicials, Coma es va mostrar tranquil·la i confiada en la solidesa del treball tècnic realitzat: “Podria passar que arribéssim a aquest punt, però no és un problema. El pla d’urbanisme continua endavant i, si la justícia dona raó a algun d’aquests propietaris, s’adaptarà en aquell moment segons la decisió de la Batllia.”
“Si s’hi construís tot el que permet la normativa actual podria ser un desastre”
Un dels aspectes més destacats del nou POUP és la limitació del sostre teòric de població a uns 18.000 habitants, molt per sota dels 88.000 que preveia l’anterior pla del 2019. “El creixement previst és moderat i no es considera possible arribar ràpidament als 18.000 habitants, ja que gran part del territori és d’alta muntanya o d’accés difícil”, va explicar el cònsol menor, Eduard Betriu. Tant ell com Coma van coincidir que un creixement sostingut fins als 10.000 habitants seria assumible i coherent amb els recursos naturals, les infraestructures disponibles i la qualitat de vida que es vol preservar a la parròquia. També van posar sobre la taula la necessitat d’afrontar els reptes derivats del canvi climàtic i de treballar conjuntament amb el Govern per construir un model territorial equilibrat i sostenible.
Durant el debat, el conseller de la majoria Àlex Gaspà va fer una única observació, apuntant que “alguna negociació no s’ha gestionat prou bé”, tot citant l’exemple de l’aparcament del Camp de la Tanada. En aquest punt, el conseller d’Units per Ordino, Enric Dolsa, va recordar que el pla no prohibeix projectes d’interès parroquial i va advertir sobre els riscos de permetre un desenvolupament excessiu en aquest espai: “Si s’hi construís tot el que permet la normativa actual podria ser un desastre.”
La cònsol major es mostra confiada davant possibles recursos judicials
Finalment, la sessió de comú també va abordar les crítiques rebudes per carta per part d’un grup de ciutadans que al·ludeixen a diferències entre “gent arrelada” i “nous residents”. Dolsa va rebutjar categòricament que hi hagi aquesta distinció, defensant que tots els andorrans tenen els mateixos drets. Coma, en la mateixa línia, va afirmar que “el pla s’ha fet pensant en tothom que viu a la parròquia, sense diferències”.