Balanç
L'Andorra Taste tanca amb 56.000 consumicions, un 60% més que el 2024
El balanç de les jornades populars és "espectacular", segons Betim Budzaku, director d'Andorra Turisme
Les jornades populars de l'Andorra Taste han tancat amb 56.000 consumicions vendues, un 60% més que el 2024. Així ho ha explicat Betim Budzaku, director d'Andorra Turisme, apuntant que el balanç de les jornades populars és "espectacular". Els restaurants que han venut més degustacions han estat el Beç, el KAO i el Mood Sensorial.
"L'experiència per als assistents ha estat positiva perquè s'ha fet tot el possible perquè la distribució de les taquilles i dels estands no generés situacions d'excessiva afluència, tret d'alguns moments puntuals. En tot cas, les enquestes de satisfacció permetran valorar-ho de cara a possibles millores", ha apuntat Budzaku.