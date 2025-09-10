Mobilitat
Tancament d'un túnel del Dos Valires a partir del 15 de setembre per obres
Les restriccions es mantindran durant un mes i mig
El trànsit al túnel de les Dos Valires quedarà limitat a partir de dilluns vinent 15 de setembre per les obres que es faran al pont de Lisboa, a la Massana. El Govern informa que els treballs que es faran per millorar el paviment i reforçar la seguretat del pont comportaran el tancament del túnel sud i la circulació es farà en doble sentit pel túnel nord fins al 10 d'octubre. La previsió és que a partir d'aquesta data quedi tancat el túnel nord i s'habiliti el doble sentit pel túnel sud amb més restriccions a la circulació ja que per transitar de la Massana cap a Encamp s'haurà de baixar fins a la rotonda d'Engolasters per canviar de sentit perquè no es podrà accedir a la rotonda superior. El termini de finalització de les obres s'ha fixat en un mes i mig.
L'executiu anuncia que els canvis de circulació es començaran a notar avui amb l'inici de les tasques de senyalització abans d'obrir un únic carril en cada sentit al túnel. Les modificacions viàries suposen a més una limitació de la velocitat fins a un màxim de 50 quilòmetres per hora pel Dos Valires i la prohibició per als ciclistes de circular per l'interior de la infraestructura.
El Govern explica que el paviment del pont de Lisboa, a la boca oest del túnel de les Dos Valires, "presenta un deteriorament provocat per la degradació del formigó alleugerit situat entre l'estructura del pont i les capes de paviment" i això ha requerit "nombroses actuacions del COEX en els darrers mesos". Els treballs s'han adjudicat per 620.000 euros i consistiran en la retirada del formigó alleugerit per canviar-lo per un reforçat amb fibres i de major resistència amb l'objectiu de "garantir la durabilitat i la funcionalitat del pont".