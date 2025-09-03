MESURES ADMINISTRATIVES
Confusió en el primer dia de tràmits per a empreses a l’edifici de Prat del Rull
La primera jornada posterior al trasllat dels tràmits de les empreses a l’edifici de Prat del Rull va generar confusió entre alguns dels implicats, que encara es van dirigir a l’edifici administratiu de Govern. Així ho van fer saber fonts oficials del Govern, que van explicar que van indicar-los que “els tràmits presencials havien canviat d’ubicació amb la voluntat de poder fer un acompanyament més personalitzat i digital”. “És normal que calgui un temps d’adaptació”, van justificar des de l’executiu.
El primer dia de tràmits per a empreses al Prat del Rull va transcórrer “de manera ordenada i fluida, sense cues, i els usuaris que hi van acudir van poder realitzar els tràmits amb normalitat”, van assegurar des de Govern, i van afegir que els treballadors van “acompanyar les empreses perquè poguessin fer els tràmits de forma telemàtica”.