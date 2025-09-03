Esdeveniments
Conferència sobre la cura personal i l'envelliment saludable
L'esdeveniment se celebrarà el 17 de setembre a les sis de la tarda a l'Unsquare Studio
La fundadora de Farmàcia Meritxell i Unique Pink Collagen, Meritxell Martí, organitza l'esdeveniment "Cuidar-se està de moda". Una conferència sobre la cura de forma integral i l'envelliment saludable que es durà a terme el dimecres 17 de setembre de 18 a 21 hores a Unsquare Studio d'Andorra la Vella. L'esdeveniment, amb el patrocini d'Andbank, comptarà amb diverses ponents, com Gema Herrerias, Andrea Combalia o Sol Aguirre, que en total tenen més de mig milió de seguidors a xarxes.