BENESTAR ANIMAL
GosSOS detecta més abandonaments, però també més adopcions a l’estiu
L’encariment del cost de vida hauria pogut contribuir que la gent no se’n pugui fer càrrec
L’associació GosSOS ha registrat un augment d’entrades de gossos aquest estiu, però matisa que aquest increment no es pot atribuir en exclusiva a l’època estival. “A diferència d’altres països com Espanya, aquí no és tan perceptible un pic d’abandonaments durant l’estiu”, expliquen des de l’entitat, que actualment acull 44 gossos, molts dels quals d’edat avançada. D’altra banda, l’organització indica que la quantitat de persones que ha acollit aquests animals també ha augmentat durant aquests últims mesos.
Segons Jesús Cardesín, responsable de GosSOS, els principals motius dels abandonaments estan relacionats amb la situació econòmica dels amos i el comportament de l’animal. A més, Cardesín menciona l’existència d’“alguns contractes de lloguer que no permeten tenir animals a l’habitatge”. Igualment, tenir cura d’un gos, apunta, pot arribar a suposar un cost mensual d’entre 250 i 400 euros si es vol garantir el seu benestar en condicions òptimes. L’encariment general del cost de la vida hauria pogut contribuir a l’increment d’abandonaments, explica l’associació. “Molta gent deixa els gossos perquè es troben en una situació econòmica complicada i no se’n poden fer càrrec”, remarca el responsable.
“Alguns contractes de lloguer prohibeixen animals a l’habitatge”
Tot i aquest context, GosSOS també destaca un element positiu en relació amb la sensibilització de la societat i apunta que “hem tingut un increment d’adopcions aquest estiu”. La tendència dona una mica d’esperança i alleuja, en part, la pressió sobre l’espai disponible al refugi.
“Un fet positiu és que hem tingut un increment d’adopcions aquest estiu”
Una altra novetat d’aquest any ha estat l’ajust de l’horari de passeig dels gossos, que s’ha avançat a les primeres hores del matí i es limita fins a les 12.30 h per evitar les franges de màxima calor. Aquesta mesura, que es posa en pràctica per primer cop, busca protegir el benestar dels animals durant els mesos més calorosos i prevenir riscos com el cop de calor o deshidratació, en especial durant onades com la que s’està vivint ara mateix, un fet rellevant que afecta sobretot la parròquia de Sant Julià, on es troba l’entitat. A més, és una forma de mitigar i adaptar-se als efectes del canvi climàtic.
L’horari d’obertura al públic del Centre de Protecció Caní (CPC), vigent fins al dia de Meritxell, és de 7.30 a 12.30 hores, tal com recomana el servei veterinari. A partir del 9 de setembre, el CPC recuperarà l’horari habitual, de 10 a 14 hores.