Adjudicats treballs per al control de les crescudes de rius

La façana del comú d’Andorra la Vella.

El comú d’Andorra la Vella ha adjudicat a l’empresa Bioma el servei de manteniment i explotació de les estacions d’aforament automàtic dels cabals del riu de la Comella, del riu d’Enclar i de la font de la Birena. Es tracta d’uns aparells que mesuren els cabals dels rius per poder preveure possibles inundacions. A través d’un acord entre les corporacions comunals i Protecció Civil es va procedir a la col·locació d’aquests mesuradors perquè serveixin d’alerta en cas de crescuda.

