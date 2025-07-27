SOLIDARITAT
Davallada en les ajudes de manutenció de Càritas Andorrana
La majoria de les intervencions d’enguany són de suport psicològic i administratiu
Càritas Andorrana ha experimentat una davallada en les ajudes de manutenció. Una casuística que segueix la tendència dels darrers anys. El punt d’inflexió se situa en la recuperació de la pandèmia. La situació social des de llavors “ha anat millorant, s’ha anat incorporant més gent al món laboral”, va afirmar la presidenta de l’entitat, Anna Maria Villas. Villas sostenta la justificació del descens d’intervencions, que se segueix detectant aquest 2025, davallada amb l’elevat nombre de “serveis o entitats que també ofereixen aquest recurs”. “Mentre estiguin ajudats, ens és igual”, va assegurar la presidenta de Càritas.
La major part de les intervencions d’enguany s’han centrat en el suport i acompanyament a persones en situació de necessitat, oferint informació, orientació i suport en tràmits i gestions. L’organisme disposa del seu propi gestor que ajuda a “fer papers de residència o de renovació, ja que no és tan evident, no tothom té el nivell per aconseguir-ho amb facilitat”. Un acompanyament administratiu o psicològic, en cas de requerir una empenta emocional, que permet a l’entitat “solucionar el problema puntual de la família o la persona perquè després ja pugui treballar i disposar del seu salari”, va explicar Villas, que va recordar que “Càritas és més això, no tant una manutenció de la persona o de la família durant un any”. Paral·lelament, s’estan realitzant nombroses intervencions d’ajut econòmic en despeses sanitàries, com ara medicació, visites mèdiques i proves diagnòstiques a aquells qui no poden afrontar-ne els elevats costos.
Càritas disposa del seu propi gestor que ajuda a fer i renovar paperS
Habitatge
Tot i la crisi d’habitatge que pateix el país, aquesta realitat no repercuteix directament en les accions de Càritas. “Aquesta problemàtica és abordada principalment pel ministeri d’afers socials i, per tant, no rebem demandes en aquest àmbit”, va exposar la presidenta de l’entitat. Tot i així, en reben en més d’una ocasió les conseqüències de manera indirecta. “Si el salari de la família és baix i s’està pagant bastant de lloguer, tant si es té com si no l’ajuda a l’habitatge de Govern, segurament caldrà oferir suport en matèria de reforç escolar, o per a activitats extraescolars, despeses mèdiques i alimentació”, va explicar Villas. I és que la crisi de la vivenda està a la base de gran part dels problemes econòmics d’avui dia al país.
La crisi de vivenda està a la base de la resta de problemes econòmics del país