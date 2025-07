Govern autoritza obrir la fase 2 de l’abocador del Maià

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El Govern va donar llum verda al comú d’Encamp per obrir i posar en funcionament la fase 2 de l’abocador del Maià, que podrà rebre fins a 372.908 metres cúbics de terres i pedres procedents de la construcció. L’autorització, publicada ahir al BOPA, estableix les condicions tècniques per a la preparació, explotació i clausura de la instal·lació. Entre els requisits, s’inclou que la restauració dels talussos es farà en paral·lel a l’ompliment per reduir l’impacte visual. L’abocador estarà tancat perimetralment per evitar-hi l’accés de bestiar o persones alienes, i s’hi aplicaran protocols estrictes de vigilància i control. Només podran fer ús de l’abocador les empreses registrades oficialment, i un operari comunal s’encarregarà de supervisar-ne el funcionament. Els abocaments no autoritzats hauran de retirar el material i assumir les sancions, que oscil·len entre 1.000 i 3.000 euros.