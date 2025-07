21 estudiants han ampliat la formació als Estats Units gràcies al programa Fulbright

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El programa Fulbright ha permès, des de la seva posa en marxa el curs acadèmic 2002-2003, que 21 estudiants andorrans poguessin ampliar els estudis als Estats Units. Avui s'ha celebrat la reunió anual del comitè bilateral Fulbright per aprovar la selecció del candidat a la beca pel curs 2026-2027, que es comunicarà a la persona guanyadora els pròxims dies. La trobada, celebrada al Principat, l’han encapçalada les copresidentes del comitè: la ministra d'Afers Exteriors, Imma Tor, i la cònsol general dels Estats Units d’Amèrica a Barcelona, Lia Miller; juntament amb el ministre de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislau Baró.

El comitè té actiu un programa amb dos grans eixos. El primer destinat a estudiants andorrans per cursar un màster als Estats Units, mentre que el segon s'ofereix a ciutadans estatunidencs per venir al Principat com a assistents de conversa de llengua anglesa a les escoles andorranes de segona ensenyança, batxillerat i al centre de formació professional.