Ordino
El concurs per a la segona fase de les obres de renovació de l'Auditori Nacional queda desert
Les instal·lacions romandran tancades fins al novembre
El concurs per a la segona fase de les obres de renovació de l'Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino, ha quedat desert. La convocatòria es va obrir el passat 2 d'abril i les empreses tenien temps per a presentar-se fins al 26 de maig, però finalment no hi ha hagut prou concurrència per posar en marxa els treballs. Cal recordar que la segona fase de les obres, i més important, inclou la renovació de les instal·lacions i la previsió era dur-la a terme durant els mesos d'estiu. Ara, per tant, caldrà engegar una nova convocatòria.
Entrant al detall, els treballs d'aquesta segona fase consistien en la rehabilitació dels accessos exteriors i de les baranes, la reforma de la taquilla, així com millores a l'escenari i als camerinos. Una part important de l'actuació se centra en la millora dels sistemes de protecció contra incendis, en concret, amb la formació d'una escala de sortida d'emergència a l'exterior, la rehabilitació de les portes d'emergència, i la ignifugació de diferents elements (el que permet aquesta tècnica és augmentar la resistència dels elements davant de la calor).
A més, s'inclou la instal·lació d'un sistema de producció de calefacció i refrigeració per aerotèrmia i treballs generals de pintura, tant de l'interior com de l'exterior de l'equipament, i una unificació de la senyalística. Les obres també comporten una revisió de la coberta i les línies de vida, que és un sistema de prevenció de caigudes quan les persones fan treballs en alçada.
Aquest mes de juny finalitzen les obres de la primera fase que es van iniciar al març i la voluntat era començar els treballs de la segona sense que s'encavalquessin. Fins ara, s'ha canviat el sistema de subministrament elèctric; s'ha fet una posada a punt del grup electrogen i de la màquina de climatització actual; s'ha substituït l'enllumenat de tot l'edifici de la sala principal, del Foyer i de l'exterior; s'ha automatitzat el sistema d'obertura i tancament de les cortines; s'ha millorat la domòtica; i s'han instal·lat pilones per restringir l'estacionament de vehicles al carreró d'accés a l'Auditori.
Cal recordar que, a causa de les obres, les instal·lacions romandran tancades fins al mes de novembre d'enguany.