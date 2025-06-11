ADMINISTRACIÓ
Conveni amb les gestories per simplificar tràmits
El ministre de Funció Pública, Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, ha signat un conveni de col·laboració amb l’Associació de Gestories i Gestors Administratius per impulsar la simplificació administrativa. L’objectiu del conveni és identificar els punts de millora en la relació dels professionals amb el Govern amb l’objectiu d’estalviar tràmits burocràtics als professionals.
L’entesa entre l’associació i l’executiu facilitarà la detecció de noves necessitats i reptes, impulsarà la digitalització i la simplificació de tràmits i permetrà avaluar l’experiència ciutadana, entre altres avantatges i beneficis que s’esperen de l’acord entre les parts. “Sumem esforços per oferir serveis públics de qualitat, àgils i adaptats a les necessitats reals”, va apuntar ahir el Govern a través d’un missatge publicat als seus comptes oficials a les xarxes socials.