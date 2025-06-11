DIPLOMÀCIA
Andorra dona 10.000 euros per a la protecció dels drets dels infants a Ucraïna
El Govern ha fet una contribució voluntària extraordinària de 10.000 euros per a la protecció dels drets dels infants a Ucraïna. L’ambaixador Andreu Jordi, representant permanent d’Andorra al Consell d’Europa, va signar ahir a Estrasburg l’acord que formalitza aquesta aportació.
La decisió de l’executiu se suma a la contribució voluntària anual per part d’Andorra al pla d’acció del Consell d’Europa per Ucraïna: resiliència, recuperació i reconstrucció 2023-2026, que busca enfortir la resiliència institucional del país i acompanyar en els processos de recuperació democràtica i reconstrucció postconflicte.
La iniciativa també s’emmarca en el seguiment institucional dels contactes diplomàtics mantinguts recentment, com ara la visita del cap de Govern, Xavier Espot, a l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa i la seva reunió amb el secretari general de la institució, així com la participació el 13 i 14 de maig de la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, a la reunió del comitè de ministres del Consell d’Europa.
Amb aquesta contribució, Andorra referma el seu compromís amb els valors fonamentals del Consell d’Europa.