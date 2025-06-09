REPORTATGE
La protecció virtual va creixent
L’internet protegit arriba a més cases i infants, a la vegada que la companyia reparteix 2.397 catàlegs d’‘un mòbil, un pacte’ en un any
Els serveis d’Internet protegit que ofereix de manera gratuïta i permanent Andorra Telecom arriben a més famílies aquests darrers dos mesos. Des de les últimes xifres compartides per la companyia, es constaten, en total, 74 inscripcions més que representen un total de 1.237 activacions dels programes. Aquests augments es reparteixen entre les dues possibilitats que ofereix la parapública: Internet protegit al mòbil (911) i Internet protegit a la llar (326). Les darreres actualitzacions que daten del 8 d’abril, en canvi, eren 884 i 279 contractes respectivament.
L’increment és lleuger però fonts d’Andorra Telecom en fan una valoració positiva: tot contracte és important, al tractar-se d’un “servei que ofereix una capa addicional de seguretat digital, ajudant a protegir dels riscos associats a una exposició prematura a continguts inadequats en línia, a través del filtratge durant la navegació web”. “Els serveis s’adrecen especialment a famílies amb infants i adolescents, per tal de limitar l’accés a webs i aplicacions de pornografia, violència explícita, drogues, armes, jocs d’atzar, assetjament, entre d’altres continguts inadequats”, afegeixen des de la companyia telefònica.
La parapública prepara una col·laboració amb la Federació Andorrana d’Esquí
La parapública posarà en marxa aviat “una nova campanya de comunicació per explicar amb claredat com funciona i el seu objectiu, que és proporcionar una experiència digital més segura per als infants i joves”.
Paral·lelament, ara fa un any, la companyia telefònica va engegar la campanya Un mòbil, un pacte, per la qual s’han distribuït, des de llavors, 2.397 pactes, per promoure “el diàleg entre famílies i joves a través d’un pacte educatiu sobre l’ús del mòbil”. El Bàsquet Club Andorra dona suport amb accions de sensibilització, incloent el lema a les samarretes dels equips base. Així s’ha creat un protocol amb el SAAS per abordar els riscos d’un ús excessiu de les pantalles entre els joves esportistes i s’està treballant per emprendre una col·laboració de l’estil amb la Federació Andorrana d’Esquí.
“Volem arribar a més famílies i fomentar l’activació del servei, conscients del valor pel benestar digital i farem les accions necessàries perquè aquest recurs arribi a tothom qui el necessiti”, conclouen des d’Andorra Telecom.