Medi Ambient
Recollits 1.291 quilos de brossa a les estacions
Més de 250 persones han participat en la jornada de neteja a les muntanyes
Un total de 1.291 quilos de brossa s'han recollit a la Jornada Muntanyes Netes organitzada per Grandvalira Resorts i Ski Andorra que s'ha desenvolupat avui amb la participació de més de 250 persones. La neteja s'ha fet coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient a tots els dominis amb l'objectiu de "mantenir cura de l'entorn, netejant la brossa que es deixa a les pistes un cop ja no hi ha neu, i conscienciar sobre la importància de respectar i protegir el medi natural, evitant-hi l'abocament de restes o residus", indiquen en un comunicat.
La recollida l'han fet treballadors de les estacions, entitats col·laboradores dels dominis i ciutadans que s'han sumat a la iniciativa, tant del país com de l'estranger. Entre aquests hi ha hagut una parella de voluntaris de Polònia, segons informa Grandvalira Resorts. Els residus recuperats de la natura s'han separat per fer un reciclatge correcte i a l'estiu es convocarà una nova jornada de neteja de les pistes amb la participació dels clubs i federacions d'esquí.