EDUCACIÓ
Nou premi per promoure la conversa sobre les lectures entre els alumnes
A fi de millorar els hàbits lectors dels alumnes, el ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats crearà un nou premi, Què llegeixo?, amb la col·laboració de l’Agència de Notícies Andorrana (ANA). Amb aquesta eina educativa es pretén incentivar els escolars del país a parlar de les seves lectures a través de petites produccions audiovisuals que es penjaran en un canal específic per a joves de l’ANA. Ho va avançar ahir el titular del ministeri, Ladislau Baró, en la quarta Jornada d’intercanvi d’experiències educatives sobre el foment de la lectura, celebrada al Centre de Congressos.