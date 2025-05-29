Grup de muntanya
Els bombers s'entrenen en escalada en terreny d'aventura a Catalunya
El cos ha completat un total de set vies durant el mes de maig
El cos de bombers s'ha desplaçat a Catalunya per dur a terme entrenaments d'escalada de diversos llargs en terreny d'aventura. Els llocs escollits pel cos han estat el congost de Collegats i el congost de Mont-rebei, al Pallars Jussà, i Cavallers al Parc Nacional d'Aigüestortes i Sant Maurici. En total, els bombers han completat set vies al llarg del mes de maig.