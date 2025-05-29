FAUNA
Els banders difonen noves imatges de l’os bru al Principat
L’os bru va tornar a deixar empremta a Andorra. El cos de banders va compartir ahir a les xarxes socials un videoresum amb diverses gravacions captades després del període d’hibernació i per càmeres de fototrampeig, que confirmen la presència de l’espècie al Principat.
Els banders assenyalen que amb el desgel i l’arribada del bon temps la fauna surt de la hibernació i “l’os bru és present a tot el Pirineu, també a Andorra”. L’objectiu de la difusió d’aquests vídeos també és sensibilitzar sobre la qüestió. En el marc d’aquest seguiment, es van recollir catorze mostres de pèl, que seran analitzades per determinar si corresponen a un sol exemplar o si n’hi ha més d’un.
Les 14 mostres de pèl recollides determinaran si són d'un únic exemplar
Les imatges mostren l’os en diferents moments i escenaris, tant en zones nevades com en terrenys secs. En una de les escenes es pot veure com s’acosta a la càmera i es frega l’esquena contra un arbre, comportaments habituals de marcatge del territori.
El ministre de Medi Ambient, Guillem Casal, ja va alertar fa una setmana que “l’os ha tornat a Andorra per quedar-s’hi” i que el país havia de “treballar per conservar-lo”, en declaracions durant la visita a Astúries. Ahir, en la roda de premsa posterior al consell de ministres, va recordar que durant el 2024 es van detectar fins a vuit exemplars d’os bru, dels quals set es van controlar mitjançant mostres genètiques i el darrer va poder ser observat gràcies a les càmeres.