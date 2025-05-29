Tecnologia
Andorra Telecom ha renovat 32 equips que donen suport als serveis de telefonia
L'equip tècnic ha executat 80 intervencions des del març de 2024
Andorra Telecom ha renovat 32 equips que donen suport als serveis de telefonia mòbil i fixa, i, a hores d'ara, només en queden tres per migrar. Així ho ha anunciat la companyia, esmentant que es preveu completar les últimes intervencions en un termini de tres setmanes. Des del març del 2024, l'equip tècnic ha executat 80 intervencions, amb una mitjana de dues per setmana. El motiu d’aquesta migració ha estat l’obsolescència de la infraestructura anterior, que limitava la capacitat de creixement i innovació, apunta l'empresa. Amb la nova infraestructura, Andorra Telecom guanya estabilitat, escalabilitat i capacitat per incorporar nous serveis, com les trucades per Wi-Fi, apunta l'empresa.