CULTURA
Bonell exposa al Quebec les accions de suport a la cultura en francès a Andorra
La ministra de Cultura, Joventut i Esports, Mònica Bonell, i el director del Departament de Promoció Cultural, Joan-Marc Joval, han participat aquesta setmana en la cinquena Conferència de ministres de Cultura de l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) al Quebec, Canadà, segons va informar ahir el Govern. Unes jornades que van centrar el debat en la importància de la preservació i el foment de la diversitat cultural en l’era digital, així com en la rellevància de treballar per a la visibilitat i el descobriment dels continguts culturals francòfons en les noves plataformes de difusió de contingut. Segons la informació facilitada per l’executiu, a través de diverses taules rodones, els representants polítics dels ministeris encarregats de la cultura dels 39 països i territoris francòfons participants van debatre i aportar propostes sobre qüestions com el reforç de les competències digitals dels actors culturals, la creació d’un espai digital francòfon compartit o l’impuls de polítiques públiques per afavorir la promoció dels artistes locals en l’àmbit de la francofonia. Amb relació a les iniciatives de suport que es duen a terme des d’Andorra, el Govern va detallar que Bonell va referir-se al suport, a través de subvencions, a les traduccions al francès d’obres de la literatura andorrana i la inclusió d’artistes francòfons en la programació cultural nacional, entre altres mesures.