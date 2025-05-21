UNIÓ EUROPEA
Concòrdia té la porta oberta per entrar al pacte d’estat per l’acord amb la UE
El secretari d’Estat apunta que tots els grups poden entrar quan vulguin, però que seria “atípic” entrar només per tractar un punt determinat
Concòrdia té la porta oberta per entrar al pacte d’estat per l’acord amb la UE “demà, la setmana que ve o quan vulguin”. Així ho ha expressat el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, després de la reunió que han celebrat aquesta tarda els membres del pacte.
La petició de Concòrdia consistia a incorporar-se al pacte per tractar específicament el reglament del referèndum. No obstant això, Riba ha advertit que seria “atípic que algú vingués a discutir un punt i després marxés de la sala, perquè llavors tothom ho podria fer. Si hi ets, hi ets”, ha remarcat.
Els grups que no formin part del pacte d’estat també podran proposar modificacions un cop tinguin el text.