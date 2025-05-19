Successos
Cinc turistes detinguts amb cocaïna i 24 grams d'haixix
La policia va controlar tres persones més per possessió d'estupefaents
Cinc turistes van ser detinguts a la frontera amb França per possessió d'estupefaents. Els arrestats, dos homes de 27 anys, dos de 28 i una dona de 29, pretenien accedir al Principat amb 4,3 grams de cocaïna i 24,8 grams d'haixix. Durant els escorcolls els agents van trobar les substàncies, per la qual cosa van ser arrestat per delictes contra la salut pública.
El mateix divendres, a la frontera del riu Runer, un altre turista, de 39 anys, va ser controlat amb 0,5 grams de cocaïna, que es disposava a accedir al país. La matinada de diumenge, a Andorra la Vella, els agents van interceptar un home, de 25 anys, amb 0,75 grams de la mateixa substància i una estona més tard, van controlar una dona, de 34 anys, amb una taxa d'alcoholèmia d'1,21, a qui se li van requisar 0,7 grams de cocaïna a les dependències policials.
Dos detinguts per conduir sota els efectes de l'alcohol
La matinada de diumenge la policia va controlar dues persones per conduir sota els efectes de l'alcohol. Es tracten d'un home, de 47 anys, arrestat a Sant Julià de Lòria amb un positiu d'1,09, i un altre de 35 anys a la capital, que va ser interceptat fent ziga-zagues, i va donar una taxa d'alcoholèmia de 2,07. Aquest últim va amenaçar de mort un dels agents de la patrulla, per la qual cosa també se'l va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la llibertat.