SUCCESSOS
Ferit el conductor d’un patinet en un accident amb un cotxe
Un jove de 24 anys que conduïa un patinet va resultar ferit ahir en un accident de trànsit amb un cotxe amb matrícula andorrana. Els fets es van produir a l’altura del número 9 del carrer Pere d’Urg d’Andorra la Vella, quan el jove passava per la via i va estar colpejat pel vehicle que sortia d’un aparcament, segons va explicar la policia, que va rebre l’avís a les 15.12 hores. El conductor del patinet va frenar per evitar el cop, però el turisme li va acabar passant per sobre d’un peu, segons van indicar des del cos de seguretat. El ferit va ser traslladat fins a l’hospital per ser atès de les lesions.