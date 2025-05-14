Successos

Ferit un motorista en un accident a Encamp

El conductor ha caigut per la topada amb un vehicle

Els serveis d'emergència al lloc de l'accident a la rotonda del Dos Valires a EncampLector

Un motorista de 28 anys ha resultat ferit lleu en un accident aquest matí a Encamp. El sinistre ha tingut lloc passades les vuit del matí a la General 2, a la rotonda superior de la sortida del túnel Dos Valires a Encamp en topar un turisme i una motocicleta, ambdós de matrícula andorrana, segons informa la policia. 

Els bombers han indicat que el conductor de la motocicleta ha caigut del vehicle i no ha patit lesions greus. La intervenció dels serveis d'emergència ha provocat restriccions de trànsit.

