Ciberseguretat
Andorra Telecom alerta sobre un frau per un fals programa de fidelització de la companyia
Els missatges anuncien avantatges de l'operadora per aconseguir un smartphone
Andorra Telecom ha alertat d'un missatge fraudulent que circula per les xarxes socials sobre un programa de fidelització de la companyia. L'operadora avisa els usuaris que no cliquin a l'enllaç que figura a les publicacions perquè es tracta d'un intent de phishing per robar dades fent-se passar per Andorra Telecom i anuncia que han activat "les mesures corresponents per desactivar l'amenaça".
Els missatges dels ciberdelinqüents fan referència a un programa d'Andorra Telecom amb el qual es pot aconseguir un smartphone premium pagant una petita part del valor. I s'esmenta el cas d'una persona que afirma que ha rebut el nou model de 256 GB i que "només cal pagar 2 euros per l'enviament". La publicació per enganyar els usuaris s'acompanya d'una imatge del suposat telèfon d'Apple que es pot obtenir i d'un rebut falsificat d'Andorra Telecom que acreditaria el pagament de 2 euros per l'enviament d'un iPhone15Pro.