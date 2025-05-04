EDUCACIÓ
Mínim registre de clics en l’aplicació B-Resol amb 108 el curs passat
L’aplicació B-Resol, que té per objectiu identificar i resoldre situacions d’assetjament escolar, ha sumat fins a 612 clics entre els cursos escolars 2020-2021 i 2023-2024. De fet, l’any passat va ser el curs en què se’n van registrar menys (108), mentre que l’any 2021-2022 va ser el període en què hi va haver més activitat (201). L’aplicació representa un canal de comunicació que afegeix una dimensió més de protecció per als joves i adolescents i també per a les famílies que ho valoren des d’una perspectiva preventiva des del 2017.
Segons les dades de l’any passat recollides per l’agència ANA, l’escola de segona ensenyança d’Ordino és el centre on es van produir més clics a la plataforma (29), posició que encapçala, també, en el registre històric de l’aplicació, seguida de l’escola de segona ensenyança d’Encamp (22), del col·legi Mare Janer (22) i de l’escola de segona ensenyança de Santa Coloma (21).