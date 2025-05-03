IMMIGRACIÓ
La contractació de temporers supera la quota aprovada, amb 5.224 permisos
El 71% dels empleats contractats per cobrir la campanya de neu són extracomunitaris
El Govern va aprovar una quota de prop de 5.000 autoritzacions (4.995) per donar cobertura als sectors necessitats de mà d’obra per a la temporada d’hivern: essencialment hoteleria i restauració i estacions d’esquí, però també establiments de lloguer d’esquí, agències de viatges, comerç al detall i negocis de neteja. El contingent no és una xifra tancada, la normativa permet ampliar-lo fins a un 30% en cas de necessitat de les empreses. Aquesta temporada la quota s’ha superat fins a assolir els 5.224 permisos, un consum de prop del 105%. I suposa un augment de prop del 6% respecte a les autoritzacions acordades la temporada passada.
S'han concedit un 6% d'autoritzacions més que la temporada passada
El repartiment dels permisos constata que l’hotelera és la que se’n menja una major quantitat; ha contractat 2.829 extracomunitaris i 608 comunitaris. En segon lloc, hi ha el sector de la neu, amb 1.153 autoritzacions, de les quals 853 afectaven personal extracomunitari i 300, comunitari. Ja més lluny hi ha el lloguer d’esquí (361 autoritzacions), el comerç al detall (138), la neteja (110) i, finalment, les agències de viatges (25). En global, el personal originari de fora dels països de la UE representa el 71% de les contractacions.
Totes aquestes dades que ahir va difondre el departament d’Estadística també constaten que hi ha un percentatge notable de temporers que ja havien treballat a Andorra en anteriors campanyes. La proporció és especialment elevada en el cas de la neu, entre d’altres circumstàncies pels treballadors de la neu que compatibilitzen durant l’any els hiverns a l’hemisferi sud amb la feina a Europa. Els extracomunitaris repetidors a pistes representen prop del 70%, però la xifra encara és més elevada en el cas dels comunitaris: està prop del 80%. Pel que fa a l’hoteleria, el retorn de temporers extracomunitaris no arriba al 50% i està en el 40% entre els empleats de països de la UE.
Pel que fa a les ocupacions dels treballadors contractats, les dades indiquen que un 44% de les persones contractades han desenvolupat feines del sector serveis, com ara cambrers o dependents. Els empleats no qualificats suposen l’altre gran gruix d’autoritzacions d’immigració, un 34%. Aquí s’inclourien cambrers d’habitacions, ajudants de cuina i agents d’explotació de pistes. També s’han registrat vuit contractacions de personal directiu de temporada.