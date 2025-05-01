MESURES D'HABITATGE
La congelació i els requisits van frenar l’interès a Canillo
La baixa demanda dels pisos de l’antic hotel Pellicer, a Canillo, es va atribuir principalment a dues causes: la mesura del Govern de congelar els lloguers fins al 2027 i els requisits exigits per accedir a la borsa d’habitatge públic de lloguer assequible. Així ho va exposar el ministre portaveu, Guillem Casal, durant la roda de premsa posterior al consell de ministres celebrat ahir.
Segons Casal, “gràcies a les actuacions del Govern, més del 80% dels lloguers estan protegits”, una situació que ha fet que moltes persones paguin rendes per sota del preu de mercat i, per tant, no es vegin amb la necessitat de canviar de vivenda. Aquest factor ha contribuït a reduir la mobilitat dins del mercat de lloguer i, en conseqüència, a una demanda més baixa dels nous pisos oferts pel Govern, com és el cas dels habitatges de Canillo, que van rebre quatre interessats en els 23 pisos disponibles.
Es rebaixaran més les condicions per entrar a la llista
D’altra banda, Casal també va assenyalar que els criteris d’accés al parc públic, especialment en el moment de sortida al mercat dels habitatges de Canillo, van afectar l’interès per l’hotel Pellicer. Tot i que recentment la ministra Conxita Marsol ha anunciat una flexibilització de les condicions –com ara la rebaixa dels ingressos mínims requerits, la reducció dels anys de residència exigits a les parelles i una millora en l’accés per a la gent gran–, aquestes modificacions encara no s’havien aplicat en el cas dels pisos de Canillo.
El ministre va afegir que el Govern preveu continuar ajustant progressivament els criteris d’accés per tal d’ampliar el nombre de beneficiaris, però va advertir que cal actuar amb prudència per evitar desequilibris entre l’oferta i la demanda.