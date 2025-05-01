Successos
Ferit un home de 78 anys en un accident a la carretera de Nagol
El sinistre s'ha produït per una topada entre dos vehicles, cap a les 15 hores
Un home, de 78 anys, i resident al Principat ha resultat ferit en una topada amb un altre vehicle, també amb matrícula andorrana, a la carretera de Nagol, concretament a l'encreuament amb el carrer Francesc Escudé de Sant Julià de Lòria. L'accident s'ha produït al voltant de les 15 hores i fins el lloc s'hi han desplaçat els serveis d'emergència que han traslladant l'home a l'hospital.