Partit Socialdemòcrata
Baró demana la liquidació de l’impost de societats del sector bancari
El conseller del PS vol conèixer quina ha estat la recaptació real del 2024 i la previsió per al 2025, després que els bancs obtinguessin 175 milions de benefici
El conseller general del Partit Socialdemòcrata, Pere Baró, ha registrat una demanda d’informació dirigida al Govern amb la voluntat de conèixer amb detall la liquidació de l’impost de societats del sector bancari corresponent a l’exercici del 2024, així com la previsió per al 2025.
La petició s’ha presentat arran de les dades difoses recentment per Andorra Banking, segons les quals les tres entitats bancàries del país van obtenir l’any passat un benefici conjunt de 175 milions d’euros, xifra que suposa un increment del 7% respecte del 2023. L’associació bancària va atribuir aquest augment als “elevats tipus d’interès” i a “la capacitat d’adaptació del model de negoci a les noves condicions del mercat i a les necessitats de la clientela”.
Davant d’aquest context, Baró vol esclarir quin ha estat l’impacte fiscal real d’aquests beneficis en les arques públiques i fins a quin punt l’increment de guanys s’ha traduït en una major aportació tributària per part de les entitats. Així mateix, el parlamentari demana saber quina és la previsió de liquidació de l’impost de societats per a l’any en curs.