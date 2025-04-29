CULTURA
Publicades les bases dels Premis internacionals Ramon Llull 2025
El ministeri de Cultura, Joventut i Esports informa que la Fundació Ramon Llull ha fet públiques les bases dels Premis internacionals Ramon Llull 2025.
Concretament, s’han publicat les bases del 34è Premi internacional de catalanística i a la diversitat cultural, i de la 13a edició dels Premis Ramon Llull de promoció internacional de la creació catalana, i de traducció literària. En aquest últim cas, les bases d’enguany inclouen dues modalitats. La primera, el premi a la millor traducció de literatura catalana, al qual podran optar els traductors que, en el moment de la publicació de la convocatòria, no hagin publicat més de cinc traduccions. L’obra presentada ha d’haver estat publicada entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any anterior al de la convocatòria. L’obra ha de ser d’autoria exclusiva d’un traductor. Es podran presentar candidatures des del 5 fins al 26 de maig d’aquest any. I la segona, el Premi a la trajectòria d’un traductor de literatura catalana, al qual podran optar els traductors que, en el moment de la publicació de la convocatòria, hagin publicat més de cinc obres.
Les dotacions econòmiques són 4.000 euros per al Premi a la millor traducció de literatura catalana i el Premi a la trajectòria d’un traductor de literatura catalana és de 6.000 euros.