SUCCESSOS
Detinguda a la frontera amb un còctel de drogues
La policia va detenir divendres a la frontera del riu Runer una turista de 23 anys com a presumpta autora d’un delicte contra la salut pública. Se la va controlar a la tarda quan accedia al país en un autobús de línia regular en possessió de 9,5 grams de cocaïna, 2,5 grams de tusi i prop de 9 grams de marihuana. La dona va assegurar, inicialment, als agents de policia que les drogues anaven destinades a una altra persona, resident al Principat.
Quatre prseones detingudes per excès d'alcohol
Durant el cap de setmana, la policia va detenir tres persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol. Es tracta d’un conductor de 20 anys amb una taxa d’1,34, d’un home de 38 anys amb un positiu de 0,99, i d’un turista de 36 anys amb una alcoholèmia d’1,85, que no tenia permís de conduir i que va comportar la seva detenció.