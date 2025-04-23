ESTADÍSTICA
El teixit empresarial creix lleugerament
El nombre d’establiments augmenta un 1,3% al país i arriba als 13.338 negocis actius
El nombre d’establiments inscrits al Registre de Comerç i Indústria va créixer en 177 durant el primer trimestre del 2025, segons les dades publicades per Estadística. El total d’inscripcions actives s’enfila fins als 13.338 establiments, un increment de l’1,3% respecte als 13.161 negocis registrats al final del quart trimestre del 2024.
L’informe reflecteix un augment amb 360 noves altes entre gener i març, una xifra superior a les 343 del trimestre anterior i que suposa una variació anual positiva del 5%. Les baixes d’establiments van experimentar un increment, passant de 149 a 183, fet que representa una pujada del 22,8%. Les activitats professionals, científiques i tècniques lideren el creixement amb 119 noves inscripcions, seguides del sector de comerç a l’engròs i al detall i la reparació de vehicles de motor i motocicletes, amb 64 nous negocis.
El comerç continua sent el sector amb més pes amb un total de 3.291 establiments, mentre que el sector científic en suma 3.090 i el de la informació i comunicacions n’acumula 1.267.
Andorra la Vella concentra el major nombre d’establiments actius, amb 4.576 negocis, un 1% més que el trimestre anterior. La segueixen Escaldes-Engordany, amb 2.298 (+0,9%), i la Massana, que arriba als 1.800 establiments, amb un augment de l’1,3%.
La parròquia amb un creixement percentual més notable ha estat Ordino, amb un increment del 2,7%, passant de 643 a 678 negocis actius. També destaca Encamp, amb un 2,4% més (1.690 establiments), i Canillo, amb un augment de l’1,9% fins als 1.182 negocis. Sant Julià de Lòria, va passar de 967 a 1.026 establiments, el que representa un creixement del 6,1%.
GAIREBÉ 800 ASSOCIACIONS TENIEN ACTIVITAT L'ANY PASSAT
El nombre de fundacions s’ha mantingut estable respecte al 2023, amb un total de 35 entitats actives. D’aquestes, el 80% són privades i el 20% públiques. Andorra la Vella també lidera la ubicació de les fundacions, amb 18 entitats. La segueixen Escaldes amb sis fundacions i Sant Julià amb cinc.
ELS PERMISOS DE RESIDÈNCIA I TREBALL S'ENFILEN ALS 41.816
Els permisos de treball fronterer van arribar als 1.856, amb una variació d’un 2,7%. En la temporada d’hivern, es van comptabilitzar 4.799 autoritzacions de treball temporal, mentre que els permisos per a empreses estrangeres van caure un 11,6%, situant-se en 290 autoritzacions.