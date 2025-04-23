Successos
Un conductor pateix una indisposició i agafa una rotonda contra direcció a la Massana
L'home ha estat traslladat a l'hospital
Un home d'entre 65 i 70 anys ha hagut de ser traslladat a l'hospital després de patir una indisposició mentre conduïa, fet que l'ha portat a agafar una rotonda contra direcció a la Massana. Tal com han explicat els serveis de circulació comunal, l'avís l'han rebut a les 12.10 hores del matí, i fins al lloc dels fets, a l'accés a l'edifici del telecabina, també s'hi ha desplaçat una ambulància de bombers, que ha traslladat el conductor a l'hospital. El conductor no ha patit cap accident, i ningú més ha resultat ferit, apunta el servei de circulació comunal.