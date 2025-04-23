BALANÇ
Caldea tanca la temporada amb 13 milions d’euros de facturació
El centre experimenta un creixement del 15% respecte a l’hivern de l’any anterior
Caldea va posar punt final a la temporada d’hivern 2024-2025 amb un balanç “molt positiu”, assolint una facturació de prop de tretze milions d’euros, una xifra que va representar un increment del 15% respecte a l’hivern anterior. Durant aquesta temporada, compresa entre l’1 de desembre i el 21 d’abril, el centre termal va acollir 233.000 visitants, 22.000 més que l’any passat.
Segons va informar el mateix centre en un comunicat, aquest creixement va ser possible gràcies a diversos factors clau: l’augment del nombre de visitants, l’increment del tiquet mitjà de les entrades, la bona acollida dels serveis complementaris i l’expansió del club esportiu adreçat a residents del país. Dins d’aquestes línies, els tractaments de spa van registrar un increment del 16% en vendes, mentre que l’àrea de restauració va créixer un 7%, reflectint una tendència clara cap a una oferta d’experiència més personalitzada. En comparació amb la temporada passada, els serveis complementaris ja havien crescut un 10% i s’han mantingut enguany.
Un altre dels motors del bon balanç va ser l’expansió continuada del club esportiu, orientat al públic resident. Si bé la temporada 2023-2024 aquest àmbit va representar el 15% del total dels ingressos, aquest any va contribuir amb el 14% de la facturació global.
Temporada de primavera
De cara a la primavera, Caldea no va abaixar el ritme. Tot i que un dels seus espais va restar tancat temporalment fins a finals de juny per dur a terme obres de reforma a la llacuna exterior, el centre va continuar oferint experiències a través de l’spa adults only, que va romandre obert. Els divendres i dissabtes al vespre, els visitants van poder gaudir de les consolidades Champagne Sessions i dels tallers wellness.